Zeynep Gürcanlı: Erdoğan-Putin ilişkisi kazan-kazan sürecine döndü

AK Parti hükümetinin diplomatik manevraları seçim tarihinin öne çekilebileceğinin ipuçlarını veriyor.

20 yıldır iktidarda olan AK Parti, seçim sürecinde sadece hükümet olarak elindeki devlet bütçesini değil, uluslararası alandaki ilişkilerini de “kazanmak” adına kullanacağının tüm işaretlerini ortaya koydu bugüne kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu alandaki en büyük “silahının” ise Rus Lider Vladimir Putin olması büyük olasılık.

Erdoğan-Putin ilişkisi, özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimiyle birlikte, karşılıklı “kazan-kazan” sürecine dönüşmüş durumda;

Ukrayna savaşıyla birlikte ülkesi Batı’nın sert yaptırımları altına giren Putin, “nefes borusu” olarak Türkiye’yi görüyor aylardır.

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde yapılan tüm kamuoyu anketlerinde oy kaybetmekte olduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, ekonomik krizi seçim öncesinde bir nebze olsun dağıtabilmek için yüzünü Moskova’ya dönmesi kimseyi şaşırtmamalı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı