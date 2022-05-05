Zeynep Gürcanlı: Ekonomik kriz İHA/SİHA üretimini bile tehdit eder hale mi geldi?

Erdoğan’ın Suudi ziyareti sonrasındaki açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, yine somuta indirgemeden yaptığı “Savunma sanayinde olası müşterek adımlar” konusunda oldu. Cumhurbaşkanı “Bizde işin teknolojisi var. Bunlarda ise sermaye söz konusu. Dolayısıyla teknoloji ile sermayeyi bütünleştirmek suretiyle bu tür adımları atmak mümkün” dedi.

Erdoğan somuta indirgemese de, savunma sanayi deyince Türkiye’nin son dönemde öne çıktığı insansız hava araçları üretimi hemen akla geliyor. Acaba ekonomik kriz İHA/SİHA üretimini bile tehdit eder hale mi geldi? Üzerinde düşünmek gerekir.

Üstelik Erdoğan’ın ifadelerinden, bu konudaki teklifin de Suudiler’den değil, Türk heyetinden geldiği açık.

Belli ki AK Parti hükümeti Türk savunma sanayi için “sermaye” arayışında.

Tank palet fabrikasının Katar’a satışında sonra, ASELSAN’da Arap heyetlerine brifingler verildiği gündeme gelmişti.

Suudiler’e Türk heyeti tarafından ne vaat edildiğini tahmin etmek pek de zor değil aslında.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı