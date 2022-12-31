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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Dış politika hamleleri oy almaya yönelik

Cumhurbaşkanlığı ve parlamenter seçimlerine sadece aylar kala, AK Parti hükümetinin dış politika hamleleri de “daha fazla oy almaya” yönelik gerçekleşiyor.

Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Suriyeli meslektaşı Ali Mahmud Abbas ile Moskova’da yaptığı görüşmeyi bu açıdan okumak gerek;


Türkiye’de seçmenin kamuoyu anketlerinde ifade ettiği en büyük sıkıntılar arasında sığınmacı sorunu geliyor. Belli ki AK parti hükümeti de seçim öncesinde bu sorunu “çözüyor izlenimi” yaratmayı amaçlıyor. Nitekim görüşme sonrasında yapılan açıklamalarda “sığınmacıların durumunun”  görüşüldüğünün  açıklanması bunun somut kanıtı gibi. 

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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