Zeynep Gürcanlı: Demokrasilerin zor zamanları

Ukrayna savaşıyla birlikte küresel ekonominin yaşadığı, özellikle enerji temelli sıkıntılar malum;

Çok konuşulmayan ise, bu savaş ile iyiden iyiye görünür olan küresel dönüşümün, kendisini demokrasi olarak tanımlayan ülkelerin yönetim sistemlerine yansımaları.

Liste uzayıp gidiyor.

Hukukun üstünlüğü ve insan hakkı değerleri tüm dünyada bu kadar yıpranırken, Türkiye de bundan azade değil elbette.

Şarkıcı Gülşen’in arkadaşına yaptığı bir şakada kullandığı ifadeler dolayısıyla tutuklanması başka nasıl açıklanabilir?

Ne yazık ki Gülşen örneği “münferit” de değil. Üstelik 2023 seçimlerine kadar benzerlerinin yaşanması da muhtemel.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı