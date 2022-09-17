Zeynep Gürcanlı: Çin, kısa vadede AKP’nin elini kolaylaştıracak adımlar atmayacak

Türkiye’de iktidardaki AK Parti’nin de Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinden beklentilerinin çoğunlukla ekonomik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Seçime aylar kala, ekonomik krizle boğuşan AK Parti hükümeti, kısa vadede içerde elini güçlendirecek bir takım ekonomik uzlaşmalarla dönmek peşinde ŞİÖ zirvesinden.

Erdoğan’ın Putin’le görüşmesinde Ankara’nın en büyük beklentisi Rusya’nın doğalgaz fiyatında indirim yapması ya da bu yılki doğalgaz ödemelerini vadeye yayması idi. Böyle bir vade, seçim öncesinde döviz kurlarını sabit tutmaya çalışan AK Parti hükümetinin elini büyük ölçüde rahatlatabilir, yeni seçim yatırımları için de para ayrılabilmesinin önünü açabilir.

Keza Erdoğan-Şi Cinping zirvesinde de kısa vadede gelecek Çin sermayesi, sıcak parası ya da kredilerinin Türk heyeti tarafından ağırlıklı olarak gündeme getirildi. Bu görüşmeden sızan bilgiler Çin tarafının kısa vadede AK Parti’nin elini kolaylaştıracak büyük adımlar atmayacağını gösteriyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı