Zeynep Gürcanlı: Bu strateji tutar mı sandıkta göreceğiz

Tüm dünyada yeni bir ekonomik/siyasi sistemin ayak sesleri duyulurken, Ankara’da ise gündem tamamen içe odaklı durumda. Ukrayna savaşının ekonomik olarak en çok vurduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye’deki ekonomik kriz, ekonomi yönetimindeki “yeni teori denemeleri” nedeniyle daha da derinleşmiş durumda.

AK Parti hükümeti durumu farkında, ancak aldığı önlem ekonomiyi düzeltecek adımlar yerine, “ekonominin konuşulmasını engellemek” üzerine kurulu bir strateji olarak göze çarpıyor.

Belli ki Cumhur ittifakı seçim öncesinde ekonomiyi unutturup, ülke bekası üzerine söylem geliştirmek üzerine oyun kurmaya çalışıyor. Yunanistan’la restleşme de, Suriye’ye operasyon söylemleri de bu açıdan okunmalı.

Ancak 2019’daki yerel seçimlerde işlemeyen bu strateji, üstelik ekonomik kriz geçen yıllardaki iç ve dış etkilerle daha da derin hale gelmişken tutar mı? Hep birlikte sandıkta göreceğiz…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı