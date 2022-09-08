Zeynep Gürcanlı: Bu dalgalı dış politika ortamında değişmeyen tek bir unsur var

AK Parti hükümet üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmek, adam öldürmek ya da devlet terörü yapmakla suçladığı yabancı devlet adamlarının, sadece birkaç ay sonra Cumhurbaşkanlığı’nda turkuaz halılarla karşılanması “vaka-ı adiye” haline geldi.

Bu dalgalı dış politika ortamında değişmeyen tek bir unsur var; Her seçimden önce Batı’dan bir ülkenin, ya da tüm Batı ülkelerinin topluca “düşman” ilan edilmeleri.

Seçimlere aylar kala, bu konudaki ilk adım Yunanistan için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “işaret fişeğini” andıran “bir gece ansızın” çıkışı ile atılmış görünüyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı