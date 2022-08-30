Zeynep Gürcanlı: Belli ki herkes Türkiye’deki 2023 seçimlerini bekliyor

Körfez Arapları’nın Pakistan’a yönelik adeta “para aktarma” yarışına girmeleri, Türkiye perspektifi açısından da önemli;

Türkiye de bugünlerde –Pakistan kadar acil ve ağır olmasa da- ciddi bir ekonomik kriz içinde bulunuyor. AK Parti hükümetinin bir dönem “Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi” olmakla suçladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile, “15 Temmuz’un finansörü” olduğunu iddia ettiği Birleşik Arap Emirlikleri ile, “terör devleti” olmakla itham ettiği İsrail’le normalleşmesinin ardında, ekonomik krize çare olabilecek acil nakit ve yatırım arayışı olduğu muhakkak.

Ancak Pakistan için kesenin ağzını sonuna kadar açan Araplar’ın, bunu AK Parti hükümetinin tüm çabasına rağmen Türkiye için yapmamaları manidar.

Belli ki herkes Türkiye’deki 2023 seçimlerini bekliyor. Seçim zaferinin AK parti açısından “çantada keklik” olmadığı fikrinin artık tüm dünyada kabul gördüğünün de kanıtı bu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı