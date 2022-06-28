Zeynep Gürcanlı: Asıl hedef Çin

Madrid’de yapılacak NATO zirvesinde de G-7 toplantısından çıkan bu hedefe yönelik kararlar alınacağı aşikar;

NATO zaten uzun süredir küresel ısınmayı, ekonomik dengesizliklerin yarattığı sosyal sıkıntıları “tehdit” kapsamına almıştı. Son NATO zirvesinde ise Çin resmen “hasım” ilan edilmişti. Madrid zirvesinde bu “husumetin” bir adım daha ileri götürülmesi söz konusu.

Nitekim bunun işaretleri de Madrid’e davet edilen NATO dışı ülke ülkelerin liderlerine bakarak yorumlamak mümkün;

Çin “tehdidini karşılık” için ise NATO’nun işbirliği yapacağı ülkeler Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya’nın liderleri de Madrid zirvesinde hazır bulunacaklar.

Türk basını AK Parti hükümetinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine koyduğu vetoyu tartışadursun, uluslararası alanda bu konu sadece “olacağın gecikmesi” olarak yorumlanıyor.

Türkiye’nin eninde sonunda vetoyu kaldırması beklendiği için olsa gerek, Madrid zirvesine İsveç ve Finlandiya liderleri de davetli.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı