Zeynep Gürcanlı: Algı çok, icraat pek yok…

Ankara’nın karışık işlerinin son kalemi ise, bugünlerde tedavüle sokulan “Körfez Arapları’ndan ve Rusya’dan seçim öncesi toplam 55 milyar dolar para gelecek” söylentisi;

Diplomatik çevrelerde bu söylenti çok itibar görmüş değil; Söylenti beraberinde pek çok soruyu da getiriyor zira;

Ankara’ya bu para ne olarak gelecek? Swap mı, yatırım mı, portföy mü? Varlık Fonu’ndaki tüm şirketlerin toplam değerinin bile yaklaşık 40 milyar dolar olarak hesaplandığı düşünüldüğünde, bu paraya karşılık ne verilebilir/gösterilebilir?

Ankara’da turkuaz halılarla karşılandığında Türkiye’ye akacak Suudi sermayesi konusuna hiç değinmeyen Suudi Veliaht Prensi ne oldu da bir anda fikir değiştirdi?

Moskova’dan geleceği söylenen milyar dolarların ne kadarı Batı’nın Rusya’ya yönelik ikincil ambargolarına takılacak?

Bu kadar yüklü miktarda para uluslararası alanda istihza ile anılan Türkiye’deki mevcut ekonomi yönetiminin kontrolüne mi aktarılacak? –Bu arada BBC’den Ayşe Sayın’ın haberinden Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin AK Parti içinde bile pek popüler olmadığını da öğrendik.

Kısacası Ankara’da işler karışık;

Algı çok, icraat pek yok…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı