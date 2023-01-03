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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: AKP’nin Suriye politikasının çöküşü anlamına gelen maddeler

Moskova’nın girişimiyle gerçekleşen Suriye-Türkiye Savunma Bakanları toplantısı sonrasında Ankara genel olarak sessiz. Ancak Ankara’dan Savunma Bakanları toplantısı konusunda gelmeyen açıklamalar, Suriye ve Moskova’dan basın yoluyla sızdırılmakta; Esad rejiminin resmi yayın organı olarak nitelenebilecek El Vatan gazetesi, Moskova’da toplantıda Bakan Akar’ın, AK Parti’nin 11 yıllık Suriye politikasının “çöküşü” anlamına gelecek şu uzlaşma maddelerine “evet” dediğini aktardı;

* Türk askerleri Suriye’den tamamen çekilecek


* Türkiye Suriye’nin egemenliğine saygı duyacak

* Lazkiye-Halep arasındaki M4 otoyolu en kısa zamanda ulaşıma açılacak

* PKK terör örgütü, hem Türkiye, hem de Suriye için tehlike yaratıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan henüz bu konuda açıklama yapılmadığı için, Rusya basınının da yazdığı bu uzlaşmanın “gerçek olup olmadığını” bilmiyoruz. Ancak eğer doğruysa, bu durumun tüm bölgeye büyük etkileri olması kaçınılmaz.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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