Zeynep Gürcanlı: AKP, İsrail’deki seçimin sonucunu öngöremedi

AK Parti hükümeti izlediği politikada Türkiye’deki seçimler üzerine hesap yaparken, İsrail’deki seçimin sonucunu belli ki öngöremedi;

Erdoğan’ın bir dönem çok ağır ifadelerle eleştirdiği eski Başbakan Binyamin Netanyahu seçim sonucunda Başbakanlık koltuğuna yeniden oturdu. Üstelik bu kez Netanyahu’nun koalisyon ortakları, kendisinden bile sağcı, hatta ırkçı partiler.

Koalisyonun en sağ kesiminin temsilcisi, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, daha göreve başlar başlamaz, yanına onlarca İsrail polisi alarak, Müslümanlar için kutsal mekan Mescid-i Aksa’ya gitti. Mescid-İ Aksa’nın kontrolü resmen Filistinliler’de. Nitekim bu bölgeye Müslüman olmayanların girmesine de izin verilmiyor. Ancak aşırı sağcı/ırkçı Yahudiler Mescid-i Aksa’daki bu Arap kontrolünü tanımıyorlar. Bakan Ben-Gvir de, bu “tanımama” polikasını, silah zoruyla alana girerek, göstermiş oldu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı