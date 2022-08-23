Zeynep Gürcanlı: AKP ‘barış havarisi’ imajıyla seçimi kazanabilir mi?

Ukrayna savaşındaki sertleşme, Türkiye’deki iç politik dengeleri de etkilemeye aday.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’da oynamaya çalıştığı “barış yapıcı-peace maker” rolü, belli ki AK Parti’nin 2023 seçim kampanyasında çokça kullanmayı amaçladığı bir unsur olacak.

Nitekim Suriye’de “Katil Esed” ifadesinde, “Esad’ı devirmek gibi bir niyetimiz yok” söylemine geçiş de;

İsrail’le ve Körfez Arapları ile barışma da;

Mısır’a bizzat Erdoğan’ın ağzından yapılan “üst düzey görüşme” çağrısı da;

Ermenistan’la normalleşme görüşmeleri de bu açıdan okunmalı.

Hepsi Erdoğan için AK Parti tarafından biçilen “dünya lideri” ya da “barış havarisi” algısını güçlendirmeyi amaçlıyor. (…)

Bizzat Erdoğan tarafından geçmişte kullanılan sert söylem, 20 yıllık AK Parti iktidarının özellikle son 10 yılında yapılan büyük dış politika hataları ve gelgitleri, AK Parti’nin bu seçim stratejisinin en büyük açıkları.

Dolayısıyla “barış yapıcı” imajı içeride ya da dışarıda etkili olur mu sorusunun yanıtı karamsar; Türkiye’de seçime kadar zaman az; geçmişin “günahları” ise çok…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı