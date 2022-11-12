Zeynep Gürcanlı: ABD’de yandaş medya etkisi ters tepti

Seçim öncesinde özellikle Cumhuriyetçi Parti’ye yakın duran medya organlarının yaptıkları haber ve yorumlarda, kırmızı renkle sembolize edilen Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi’nde, hem de Senato’da açık ara kazanacakları ifade edildi. Cumhuriyetçi yandaşı Fox TV, New York Post gibi medya organlarında Cumhuriyetçilerin seçim zaferi beklentisi “kırmızı dalga geliyor” ifadesiyle sunuldu. Kimi yorumcular bu beklentiyi “kırmızı tsunamiye” kadar yükselttiler. Ancak sonuçlar, değil “kırmızı tsunami” gerçekleşmesini, Cumhuriyetçiler’in açık ara zafer bekledikleri Temsilciler Meclisi çoğunluğunda bile sıkıntı yaşayabileceklerini ortaya koydu.

Ara seçimler böyle sonuçlanınca, ABD’nin Türkiye konusundaki politikasında da çok büyük değişiklik olmayacağı aşikar; Seçimi atlatan Biden yönetiminin elinin, Türkiye’ye istediği F-16’ları satmak konusunda daha güçlü hale geldiğini söylemek mümkün. Washington Türkiye’ye F-16 satışını “ikili ilişkiler” kapsamında değil, Türkiye’nin NATO üyeliği ve NATO’nun güneydoğu kanadının güçlendirilmesi çerçevesinde yaklaşıyor. Türkiye’nin s-400’ler nedeniyle koyulan Amerikan yaptırımları, ya da F-35 savaş uçağı projesi çerçevesindeki akıbetini ise, Amerikan seçimleri değil, 2023 yılında yapılacak Türkiye seçimleri belirleyecek gibi görünüyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı