Zeynep Gürcanlı: 2023 seçimleri sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor

Mitçotakis ABD’deki temasları sırasında, yeni dünya düzeninde doğu ile batıyı, despotlukla demokrasiyi ayıran görünmez sınırın taslağını Ege Denizi’ne çizmeyi başardı.

Ankara’nın şimdi yapması gereken, bu görünmez taslak sınır kesin çizgi halini almadan, değiştirmek. Bunu yapmanın yolu da hukuk devletinden, vatandaşların bireysel özgürlüklerine saygıdan, demokrasiden geçiyor.

Bu açıdan bakınca 2023 seçimleri sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor.

Çünkü seçimler, Türkiye’nin yeni dünya düzeninde çizilen sınırların hangi tarafında kalacağını da ortaya koyacak.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı