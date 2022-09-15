Zeynep Altıok Akatlı: Musa Anter davasında devlet temel vazifesini yerine getirmemiştir

Siz bu satırları okurken Musa Anter Cinayeti davasının karar duruşması görülüyor. Bu duruşmadan zamanaşımı kararı çıkmaması ise sürpriz olacak. İsveç’te yaşayan sanık Abdülkadir Aygan’ın ifadesi her nasılsa yıllardır alınamıyor. Tıpkı Sivas Katliamı’nın Almanya’da yaşayan adresi belli sanıklarının kırmızı bültenle aranıp bulunamayışı gibi! 2013’te başlayan Musa Anter davası 2014 yılında JİTEM Ana Dosyası’yla birleştirildi. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından kaçırılarak işkenceyle öldürülen Ayten Öztürk davasının da Anter-JİTEM davasıyla birleştirilmesiyle yıllardır tek tek bir arpa boyu yol almayan davalar kalabalık ve içinden çıkılmaz çuvallarca yazışmayla kalabalıklaştırıldı. 2012’de tutuklanan Hamit Yıldırım, 2017 yılında tahliye edildi. Musa Anter davası kapatılmak isteniyor.

Toplumsal Bellek Platformu olarak dün bir açıklama yayınladık. Tekrar söylüyoruz ve ömrümüz oldukça da susmadan söylemeye devam edeceğiz. Musa Anter davasında etkin bir soruşturma yürütülmemiş devlet temel vazifesini yerine getirmemiştir. Toplumsal vicdanda büyük bir yara açan Ape Musa cinayeti ve benzer insanlık suçlarının ardındaki kirli güçler açığa çıkartılarak yargılanmadan toplumsal uzlaşma sağlanması mümkün değildir.

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı