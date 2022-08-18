Zeynep Altıok Akatlı: İktidar kefen giyerek saray sultasında duran gençler istiyor

Üst üste yasaklar yağıyor. Sadece son birkaç ayda AnadoluFest, Munzur Doğa ve Kültür Festivali, Kazdağları Ekoloji Festivali, Kozlu Müzik Festivali ve son olarak da Zeytinli Rock Festivali yanı sıra onlarca konser yasaklandı. Birkaç yıldır üniversite festivalleriyle, mezuniyet törenleriyle başlayan yasaklar ülke genelinde gençlik ve müzik festivallerini hedef alır şekilde yaygınlaştı. Özgür düşüncenin, düşünerek gelişmenin, ilerlemenin merkezi olması beklenen akademi her türlü baskıyla engellenirken düşünen, tercihlerini bilinçle şekillendiren ve savunan gençler de hedefte. İktidar kefen giyerek saray sultasında duran gençler istiyor. Gençliğe, Z kuşağına hâkim olamadığını gördükçe de yasak üstüne yasak yağdırıyor. Müzisyenler giyimleri, mesajları yüzünden ya da Kürtçe şarkı söyledikleri için açıkça hedef alınıyor. İptal edilen konserlerde yasaklanan sanatçılar yerine iktidara yakın yapma bebeklere yüzbinlerce lira dağıtılıyor.
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