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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Altıok Akatlı: Gericilikle mücadele etmek din düşmanlığı değildir

Gericilikle mücadele etmek din düşmanlığı değildir. Mücadele edilen insanların inanç tercihi değil inanç tercihi nedeniyle başkalarının özgürlüklerini kısıtlayarak sapkınlıklara meşruiyet kazandıran zihniyettir. Suç olanı cinsiyet ve toplumsal görev tanımlarıyla kendine hak gören, bu suçu yasalardan arındıran, bu zihniyetin destekçilerini cezalandırmayan, onlarla işbirliği içinde olan, onlara sınırsız imkânlar veren gericilik din değildir. Ama dini kullanarak bu cemaatlere tarikatlara sahip çıkmak bağnazlıktır, suç ortaklığıdır.

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı


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İnsan Hakları Derneği’ne ‘Ermeni soykırımı’ denetimi, başkanına dava

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak (TCK 301/1)’ suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamaya, ‘ihbar üzerine tespit edildiği’ iddia edilen 24 Nisan 2017’de derneğin internet sitesinde yayınlanan ‘Adalet ve Hakikat İçin Ermeni Soykırımı’nın İnkarına Son’ başlıklı açıklama delil olarak gösterildi. 