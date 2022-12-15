Zeynep Altıok Akatlı: Gericilikle mücadele etmek din düşmanlığı değildir

Gericilikle mücadele etmek din düşmanlığı değildir. Mücadele edilen insanların inanç tercihi değil inanç tercihi nedeniyle başkalarının özgürlüklerini kısıtlayarak sapkınlıklara meşruiyet kazandıran zihniyettir. Suç olanı cinsiyet ve toplumsal görev tanımlarıyla kendine hak gören, bu suçu yasalardan arındıran, bu zihniyetin destekçilerini cezalandırmayan, onlarla işbirliği içinde olan, onlara sınırsız imkânlar veren gericilik din değildir. Ama dini kullanarak bu cemaatlere tarikatlara sahip çıkmak bağnazlıktır, suç ortaklığıdır.

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı