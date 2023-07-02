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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Altıok Akatlı: Davamız bu yıl zaman aşımına uğratılacak

30. yılda Sivas Katliamı davası bir kez daha zaman aşımı ile yüz yüze. 2013 yılında zaman aşımına uğratılan dava tam 10 yıldır iç hukuk yolları tükenmesin de AİHM yolu açılmasın diye oyalanırken seçilmişlerin bunu gündeminde tutması gerekir. Basında yer aldığında bile kimsenin dikkatine mazhar olamayan davamızın ikinci ve son uzantısı da bu yıl zaman aşımına uğratılacak. AYM bu dosyayı da koleksiyonuna katarak yıllara meydan okuyacak. Sivas Katliamı davasının adaletsiz kalarak kapanması insanlık suçları içeren nice faili meçhul siyasi cinayetin yanında tozlu raflarda unutulması Gezi davasının, Başbağlar’ın, Roboski’nin, Suruç, Ankara katliamlarının, Tahir Elçi cinayetinin de nicelerinin de kaderi olacaktır. İşte tam da bu nedenle tarihin en gerici meclisinde yeni dönemin siyasi aktörleri parlamento rutinleri dışında kuvvetli, tutarlı ve cesur bir duruşla tutum almalıdır. Seçim sonuçları üzerinden iç kavgalara son vermeli, sadece 1 milyon oy fark ile son anda iktidara tutunan bir lidere zafer alanı açmak yerine oy ve güç kaybı içinde olan iktidarın yanlışlarını gündeme alan, gerçeğin üstüne giderek sahici ve halkın yanında bir siyasetle mücadeleye devam etmelidir.

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı


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