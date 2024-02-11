Zeynep Aktaş: TL’ye geçiş hızlanabilir

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon sunumunu gerçekleştirdi ve üç anahtar hedefe dikkat çekti. Bunlar; TL’de değer kaybı beklentisinin kırılması, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve ithal tüketim malı talebinin azalması.

Beklentilerin oturması dezenflasyonun yolunu açacak önemli adımlardan biri olacak.

Merkez Bankası’nın kararlı tutumu TL’ye geçişi hızlandırabilir. Bankanın genel söylemi sıkılaşmaya işaret ediyor. Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşu, enflasyonun kontrol altına alınması ve fiyat istikrarının sağlanması hedefine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı