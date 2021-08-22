Zeynep Aktaş: Sanayi, salgını aştı, yükseliyor

Borsa İstanbul’da işlem gören sanayi şirketlerinin geçen yılın ilk yarısında 190 milyar olan satışları bu yılın aynı döneminde 338 milyar TL’ye çıktı. Şirketlerin kârları ise 6 milyar TL’den 35 milyar TL’ye yükseldi. Satışlar yüzde 77 oranında artarken kârlar yüzde 455 yükseldi. Satış ve kârlılıkta son beş yılın en iyi altı aylık rakamlarına ulaşıldı.

Sanayi şirketleri 2021 yılının ilk altı aylık döneminde geçen yılın dokuz aylığının da üzerinde bir satış rakamına ulaşırken kârlar 2020 yıl sonunu aştı. 2020 yılının tamamında toplamda 30 milyar TL kâr açıklayan sanayi şirketleri 2021 yılının altı aylık döneminde toplamda 34 milyar TL kâr elde etti.

Tüm dünyada etkisini gösteren, koranavirüs salgın hastalığı ile şirketler faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış, satış ve kârlılıkları olumsuz etkilenmişti. Ancak 2021 yılında sanayi şirketlerinin pandemi etkisini geride bıraktıkları görülüyor.

Ekonomideki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde yılın ilk yarısında yıllık enflasyon yüzde 17.53 olarak gerçekleşti. Şirketlerin hem satış hem de kârlılıkta enflasyonun oldukça üzerinde bir büyüme yakaladıkları gözleniyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı