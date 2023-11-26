Zeynep Aktaş: Not artışı yabancı girişini hızlandırır

Ekonomide son dönemde uygulanan politikalarla birlikte TL varlıkların öne çıktığı yeni bir dönem başladı.

Risk primindeki düşüş de sürüyor.

Şimdi sıra yabancı sermaye girişlerinde.

2024 yılının ilk aylarında yurt dışından gelecek bir kredi not artışı haberi; yabancı yatırımcıların ilgisini artıracak.

Borsa 30 ve 50 hisseleri önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkacak. Yabancılar daha çok büyük sanayi, hizmet ve holding şirketlerini tercih etmeye başlayacaktır.

İlgi görebilecek sektörlerden biri de banka sektörü hisseleri olması beklenmeli. Bu hisseler yabancıların satış yaptığı süreçte sürekli baskı altında kaldı. KKM’den çıkış sürecinin hızlanması, para politikasındaki sadeleşme, defter değerinin altında olan banka hisselerinin ön plana çıkmaya başlamasını gündeme getirebilecektir.

Para politikasında sıkılaştırmanın devam etmesi ve enflasyon üzerindeki etkisi görüldükçe endeksin 8.000’in üzerindeki hareketi güçlenecektir.

Zeynep Aktaş’ın yazısı