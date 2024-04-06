Zeynep Aktaş: Nakit güçleri ile öne çıkan borsa şirketleri getiriyle de öne çıkıyor

Faizlerin yüksek seyrettiği ortamda şirketlerin nakit değerleri çok daha fazla önem kazandı. Bu hafta hazır değerler kalemi aktifler içerisinde yüksek olan piyasa değeri güçlü BIST 100 Endeks kapsamındaki sanayi şirketlerini inceledik. Borsa Endeksine dahil şirketler içerisinde piyasa değeri 10 milyar TL’nin üzerinde olan ve hazır değerleri aktifler içerisinde yüzde 20’den fazla olan sadece 8 şirket bulunuyor. Bu şirketler içerisinde Türk Traktör, aktifler içindeki %37,99’luk payı ile ilk sırada yer alıyor. Şirketin 90 milyar TL piyasa değeri bulunuyor. Mavi Giyim ise %34,93’lük Hazır Değer/Aktif Oranı ile öne çıkan ikinci şirket. Tofaş Fabrika, otomotiv sektöründe güçlü nakit pozisyonu ile dikkat çekiyor. Şirketin Hazır Değerler/Aktif Oranı %31,54 seviyesinde.

Nakit güçleri ile öne çıkan borsa şirketleri getiriyle de öne çıkıyor. Uzun vadeli seyrinde Tüpraş’ın son bir yılda %47,86, iki yılda %180,97 ve üç yılda %301,44’lük dolar bazında getirileri dikkat çekiyor. Öte yandan Mavi Giyim›in iki yıllık %305,52›lik ve üç yıllık %265,21›lik getirileri de şirketin getiri performansını gösteriyor. Türk Traktör ise dolar bazında %140,33’lük getiri ile öne çıkanlar arasında. Otokar, Turkcell, TAB Gıda, Boğaziçi Beton Sanayi nakit pozisyonları ile listede dikkat çeken şirketler arasında yer alıyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı