Sıkı para politikasının 2024’te iç piyasada talebi daraltması bekleniyor. Şirketler içerdeki daralmayı yurt dışına açılarak aşmayı deneyecek. İhracatçı firmalar ise daha avantajlı. Son bir yılda ihracatı güçlü 29 şirket ortalama yüzde 144 prim sağladı.

Şirketlerin yıllık bilançoları açıklanırken 2024 yılı beklentileri ve pazar koşullarına ilişkin açıklamaları da somutlaşıyor. 2024 yılında iç pazarda daralma bekleyen firmalar yurtdışı pazara yönelmeye başladı.

Yüzde 70’in üzerinde ihracat gerçekleştiren 29 Şirketin ortalama getirisi yüzde 144 oldu. 14 Şirket yatırımcıya yüzde 150’nin üzerinde kazandırdı.

Bu performans, küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen, ihracat ağırlıklı stratejileri benimseyen şirketlerin, yerel ekonomik sıkıntılardan bağımsız olarak değer yaratabildiğini gösteriyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı