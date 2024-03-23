Zeynep Aktaş: Halka arzlarda yatırımcı parasını üçe katladı

Halka arzlara yoğun ilgi sürüyor. Ocak 2023’ten bu yana halka arzlara katılan ve hiç satmayan yatırımcılar toplamda birikimlerini üçe katladı. 2024 yılının ilk üç ayında gerçekleşen halka arzlar yatırımcıya yüzde 143 kazandırdı.

Borsanın yıldızı olmaya devam eden halka arzlar, özellikle bireysel yatırımcılar açısından kazanç kapısı olmaya devam ediyor. Ocak 2023’ten bu yana gerçekleşen halka arzlara her birinden 500 TL ile katılan bireysel yatırımcıların, toplam 31.685 TL’lik yatırımı üçe katlanarak 93 bin TL’ye ulaştı. Halka arz hisselerinin performansını görenler daha fazla ilgi gösterdikçe bu hisselerin çıkış potansiyeli de daha fazla güçlenmekte.

Borsanın cazibesi halka arzlarla sokakta yansımasını bulurken gidilen her yerde hisse muhabbetine kulak misafiri olmamak mümkün değil. Artık market sıralarında, kuaför koltuğunda veya vapur seyahatlerinde insanlar birbirlerine önümüzdeki halka arzları sorar ve tavsiye eder oldu. Finansal literatürden ziyade, günlük sohbetlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelen halka arzlar, küçük birikimlerle büyük kazançlar vaat ediyor gibi görünüyor.

Zeynep Aktaş’in yazısı