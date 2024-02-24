Zeynep Aktaş: Borsada dolar bazında kazanç

Son 5 yılda Borsa 30’daki 29 hisse dolar bazında kazandırdı. Dolar bazında 5 yılda kaybettiren tek hisse Turkcell onun da kaybı sadece yüzde 1,3. Borsada sabrın meyvesi dolar bazında kazanç.

Son beş yılda borsa yatırımcılarının sabrı, dolar bazında somut meyveler verdi. Borsa İstanbul’un öncü endeksi Borsa 30’daki şirketlerin neredeyse tamamı, sabırlı yatırımcılarını sevindirdi. Yatırımcıların büyük bir kısmı, beş yıl gibi bir sürede dolar bazında yatırımlarının değerini katlamayı başardı.

Gübre ve Zirai Ürünler sektörü öne çıktı. Holdingler ve otomotiv sektörü de dikkate değer performanslar sergiledi. Alarko Holding ve Koç Holding gibi holdingler, sabırlı yatırımcılar için güvenilir limanlar oldu.

Ulaştırma sektörü, Pegasus ve Türk Hava Yolları ile yatırımcılarına etkileyici getiriler sunarken, Otomotiv sektörü de Ford Otosan ve Tofaş gibi öncülerle yatırımcılarına istikrarlı getiri sağladı.

Bu sektördeki yükseliş, yatırımcılara ‘doğru sektör ve zamanlama’ stratejisinin önemini bir kez daha kanıtladı.

Ancak, dolar bazında değerlendirildiğinde tek kaybettiren hisse olan Turkcell, sadece %1,37’lik minimal bir düşüşle bu genel başarının dışında kaldı. Bu, borsada sabrın ve doğru stratejinin, zaman içinde her türlü ekonomik dalgalanmayı dengeleyebileceğinin ve hatta en zorlu piyasa koşullarında bile kazanç sağlayabileceğinin bir göstergesi.

Bu veriler, borsada başarı için sabrın vazgeçilmez olduğunu ve uzun vadeli yatırımların kısa vadeli dalgalanmalardan çok daha etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Borsa 30’daki hisse senetleri, yatırım yolculuğunda sabrın ve stratejik düşüncenin, dolar bazında nasıl bir fark yaratabileceğini gözler önüne seriyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı