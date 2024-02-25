Zeynep Aktaş: Borsa zirvede sakin altın tahtını koruyor

Piyasaların ‘gri listeden çıkış’ için gelişmelere odaklandığı borsada, yükseliş ivmesi korunurken; başta altın olmak üzere diğer yatırım araçlarındaki yukarı yönlü getiriler dikkat çekiyor

Haftalık bazda altına yönelim artarken tüm yatırım araçlarında yükseliş yaşanıyor. En hızlı çıkan altın olurken borsa, dolar, euro haftayı yükselerek tamamlayan diğer yatırım enstrümanları oldu.

Borsadaki yatırımcı sayısında yeni halka arzların başlamasıyla üst üste ikinci haftada da artış yaşandı ve yeniden 8 milyon sınırına geldi. Son iki haftada artış 773 bini buldu.

Zeynep Aktaş’ın yazısı