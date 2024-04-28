Zeynep Aktaş: Borsa kritik sınırda

Yılın ilk dört ayının sonuna geldik. Hisse senetleri içinde yılbaşından bu yana getirileri yüzde 70’lere çıkan şirketler var. Borsa kritik sınırda. Endekste 10 bin sınırı güçlü aşılırsa, bu seviyenin üstünde kalıcı hareket olabilir

Borsada endeks 10 bin sınırına dayandı. Endeks haftayı 9.915’ten tamamlarken haftalık bazda % 2,29; aylık bazda % 12,58 ve yılbaşından bu yana % 30 yükseldi. Borsadaki bu çıkış altın, dolar ve euro getirilerini geride bıraktı. Peki borsada 10 bin üstü kalıcı bir hareket olur mu? Gözlemim ve beklentim endeksin 10 binin üzerine çıkacağı ve kalacağı yönünde. Bilançolarda enflasyon düzeltmesi oldu. Ancak hisse fiyatları hala değerleme oranlarının altında. Özellikle güçlü endeks hisselerinde bunu gözlemek mümkün. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sıkı para politikasının devam etmesi ve yatırımcı güveninin oluşması halinde endeksin 10 binin üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleştirdiğini görebiliriz.

Öte yandan haftalıkta % 4,35 değer kaybı yaşayan altının yılbaşından bu yana getirisi % 23 oldu. Aynı dönemde dolardaki yükseliş sadece % 10,47 seviyesinde kaldı. Euroda ise yılbaşından bu yana artış sadece % 6 olarak gerçekleşti. Gelişmelere baktığımızda gerek yurt içi gerekse yurtdışı gelişmelerin temkinli bir harekete işaret ettiğini görüyoruz. Merkez bankaları veri odaklı hareket ediyor. Faiz kararı konusunda FED’in aceleci olmayacağı gözleniyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı