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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Aktaş: Borsa henüz yolun çok başında

Borsa henüz yolun çok başında. Yıllık risksiz getiriyi temsil eden faiz oranı yüzde 16. Enflasyondaki artış ise yüzde 19.89 seviyesinde. Dolar kurundaki artış yılbaşından bu yana yüzde 23. Böyle bir ortamda BIST 100 Endeksi’nin sadece yüzde 4.04 oranındaki çıkışla yetinmesi zor. Hisse senetlerinde alıcılar güçlenecektir. Faizlerin düşük seyri yatırımcıları alternatiflere yöneltecek.

Zeynep Aktaş’ın yazısı


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