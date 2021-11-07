Zeynep Aktaş: Borsa henüz yolun çok başında

Borsa henüz yolun çok başında. Yıllık risksiz getiriyi temsil eden faiz oranı yüzde 16. Enflasyondaki artış ise yüzde 19.89 seviyesinde. Dolar kurundaki artış yılbaşından bu yana yüzde 23. Böyle bir ortamda BIST 100 Endeksi’nin sadece yüzde 4.04 oranındaki çıkışla yetinmesi zor. Hisse senetlerinde alıcılar güçlenecektir. Faizlerin düşük seyri yatırımcıları alternatiflere yöneltecek.
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Devlette kadının yeri yok: Bakanlıklardaki istihdam oranı yüzde 16
Türkiye’deki sekiz bakanlıktaki toplam kadın çalışan oranı yalnızca yüzde 16’da kaldı. Çoğu bakanlıkta kadın çalışan sayısı erkeklerin yarısına bile ulaşamadı.
Bu kiri pası temizleyecek bir hükümet biçimi icat edilmedi henüz!
Demokratikleşme arzusu bir kez daha ‘yasa maddeleri’ dünyasına hapsedilmek isteniyor. Biz insanız. O kuru sözcüklerle, yasal düzenlemelerle, anayasa değişiklikleriyle karşılanamayacak arzularımız, beklentilerimiz var. Gerçekleşip gerçekleşmeleri belki biraz hukuksal düzenlemelere, ancak daha çok hukuk alanı dışındaki hayata, sorgulamalara, itiraflara, tarihsel hesaplaşmalara, kabullere, mücadeleye bağlı.
Son 24 saat: 27 bin 474 vaka, 203 can kaybı
Türkiye’de son 24 saatte 27 bin 474 vaka, 203 can kaybı kaydedildi.
Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler yüzde 15 azaltılacak
Marmara Bölgesi’nde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bugün saat 21.00 ile yarın saat 09.59 arasında, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar yüzde 15 azaltılacak.