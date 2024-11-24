Zeynep Aktaş: Aralıktan itibaren faiz indirimine daha yakınız

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Merkez Bankası’nın söylemindeki ton değişikliği kurumları harekete geçirdi. Aralık ayından itibaren faiz indirimine daha yakınız… Kurumlar pozisyon değiştiriyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu. Piyasalar fırsatlara odaklandı. Bir haftada borsa yüzde 1.7 yükselirken Banka Endeksi yüzde 7.0 yükseldi. Artan jeopolitik risklerle gözler yeninden altına döndü. Altının onsu 2.714 dolara yükseldi. Altın artık stratejik bir korunma aracı olarak görülüyor ve hedefler 2025’te 2.900-3.000 seviyelerine işaret ediyor. Dolar son bir haftada yüzde 0.15 gerilerken euro yüzde 0.83 düştü. 15 Kasım’da 2.837’ye kadar gerileyen gram altın ise yeniden 3000 seviyesinin üzerine çıkarak 3.006 oldu. Yatırım fonlarında hisse fonları ile karma ve değişken fonlar öne çıkıyor.

Kurumlar TCMB’nin faiz kararını gevşeme döngüsü başlangıcı olarak görmeye başladı ve pozisyonlarını değiştiriyor. JPMorgan yaklaşan parasal gevşeme döngüsü öncesinde lirada uzun pozisyonda kalmaya devam etse de pozisyonlarının büyüklüğünü yarıya indiriyor. Kurum, tahvilde de piyasa üzeri getiri pozisyonunu koruyor. Öte yanda bazı TL long pozisyonları da kapanmaya başladı. Uluslararası kuruluşların TCMB beklentileri özetle şöyle: Morgan Stanley: Aralıkta faiz indirimi bekliyor. (Citigroup) TCMB’nin Aralıkta faiz indirimi için zemin hazırladığını belirtti. (Capital Economics) Türkiye’de faiz indirimi hala uzakta. TCMB temkinli.(Generali Asset Management) Daha güvercin mesajlar var, ancak politika değişikliği anlamına gelmiyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı