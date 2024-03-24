Zeynep Aktaş: Altın ilgi görmeye devam edecek

Küresel risklerin gölgesinde altın ışıltısını koruyor. Yatırımcılar kendini güvende hissetmek istiyor. Moskova’daki trajik saldırı sonrası güvenli liman beklentisi daha fazla hissedilir oldu. Fed’in yılın ikinci yarıdaki faiz indirimi ve jeopolitik riskler altını gündemde tutacak

… altın yatırımcıları için önümüzdeki dönem daha dikkat çekici olmaya aday. Altın, korku ve belirsizliğin arttığı zamanlarda, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı bir korunma mekanizması işlevi görüyor. Aynı zamanda, güvenli liman varlıklarına olan talebin artması, altının fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemi bir faktör.

Bir başka takip edilen gelişme ABD seçimlerinin gündemde olması. Hemen tüm risk algısı oluşturacak gelişmeler değerli metalleri işaret ediyor. Altın ve altına dayalı değerli metaller ilgi görmeye devam edecek.

Zeynep Aktaş’ın yazısı