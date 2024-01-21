Yaramazlara biraz batar!

Zeynel Balcı: Yabancı para girişleri tekrar başladı

İç piyasalarda olumlu hava sürüyor. Yabancı yatırımcıların pozitif hareketleri dikkat çekici.

12 Ocak ile biten haftada yabancı yatırımcılar; hisse senetlerinde 157.4 milyon dolar, tahvil bonoda 424.9 milyon dolarlık alım yaptılar. Tekrar alıma geçmeleri olumlu bir gelişme.


Bunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının son dönemde Türkiye ile ilgili açıkladıkları raporlar da etkili oldu.

Bu aşamada yabancı yatırımcıların katkısıyla Borsa İstanbul’da olumlu havanın korunduğunu söylemek mümkün.

Gelecek hafta ise 25 Ocak’taki PPK toplantısı dikkatle takip edilecek.

Zeynel Balcı’nın yazısı

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