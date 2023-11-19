Zengin olduğu için kendini dokunulmaz sanıyordu: İş insanına ‘gelire göre’ ceza

Belçika’da trafik ve inşaat kurallarını ihlal ettiği için 27 kez mahkemeye çıkan milyoner bir iş insanına 160 bin avro (yaklaşık 5 milyon lira) para cezası verildi.

Yargıç, Guido Dumarey’in ‘zengin olduğu için kendisini dokunulmaz sandığı‘ için ceza miktarını artırdığını söyledi.

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BBC Türkçe‘nin haberine göre Gent’te otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 milyon avro servete sahip olduğu belirtilen Dumarey, çevre ve inşaat ihlali nedeniyle hafta içi hakim karşısına çıktı.

Savcılık daha önce 22’si trafik suçu olmak üzere 27 kez ihlal nedeniyle ceza alan Dumarey hakkında, 10 bin avro para ve altı ay hapis cezası istedi.

Ancak mahkeme yargıcı, sanığın cezasını 16 kat artırarak, 160 bin avro ödemesine hükmetti. Mahkeme, Dumarey’i üç ayı ertelemeli altı ay da hapis cezasına çarptırdı.

Yargıç, kararın gerekçesini şöyle açıkladı: “Duruşmada kendisi yıllık 20 milyon avro geliri olduğunu ifade etti. Bu, onun cüretkarlığını ve dokunulmaz olduğu yanılgısını açıklayabilir. Para cezası belirlenirken bunu dikkate almamak olmazdı.”

Dumarey ise cezanın saçma olduğunu savunarak karara itiraz edeceğini söyledi.

Gelire göre ceza tartışması

Bu karar, Belçika’da ‘gelire göre ceza uygulaması’ tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

İlk olarak 1921’de Finlandiya tarafından uygulanan gelire göre ceza, trafik suçları konusunda birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede de yürürlükte.

İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, Almanya, İspanya, İsviçre, Fransa ve Portekiz’de trafik cezaları uygulanırken suçlunun gelir durumu dikkate alınıyor.

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’da ise henüz böyle bir uygulama yok.