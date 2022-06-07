Zelenski’nin ‘vışıvanka’sı açık artırmayla satıldı; Ukrayna için silah alınacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin geçen ay özel bir günde giydiği geleneksel motiflerle bezeli gömleği açık artırmayla 100 bin dolara (1 milyon 671 bin lira) satıldı. Bu parayla Rusya’nın işgali altındaki ülke için silah alınacak, başka ihtiyaçlar karşılanacak.

Fotoğraf: Ukrinform

Ukraynalılar 19 Mayıs’ta Vışıvanka Günü’nü kutluyor. 24 Şubat’ta Rusya Ukrayna’yı işgal ettikten sonra halkın karşısına tişörtle veya askeri üniformayla çıkan Zelenski, bu yılki kutlamada geleneği bozmamış, geleneksel kıyafet giymişti.

Ukrayna liderinin o gömleği, ABD’nin başkenti Washington’daki ‘Ukraine House’ (Ukrayna Evi) adlı kültür merkezinde ‘United 24’ adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen açık artırmayla satıldı.

Zelenski’nin gömleğini ABD’deki hukuk bürosu Asters satın aldı.

United 24, Zelenski’nin kurduğu, Ukrayna’ya destek ve bağış sağlamak için çalışan bir inisiyatif. Toplanan yardımlar ülkenin en acil ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor. Bu ihtiyaçların başında silah, tıbbi yardım ve yeniden inşa çalışmaları yer alıyor.

Zelenski’nin, sadece maddi desteğin yanı sıra Rusya’ya, ‘iyinin kötüyü yeneceğinin mesajını’ vermek olduğunu söylediği inisiyatif çatısı altında dört haftada 24 milyon dolar toplandı, bağış yapanlar arasında ABD’liler çoğunluğu oluşturuyor.

2006’da, Yuri Fedkoviç Çernivtsi Üniversitesi’nin uluslararası ilişkiler, tarih ve siyaset bilimi öğrencilerinin başlattığı Vışıvanka Günü kutlamaları her yıl mayıs ayının üçüncü perşembesi yapılıyor. Nakışlı gömleğin adı olan ‘vışıvanka’ Ukrayna kültürünün sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.