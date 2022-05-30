Ukraynalı grup, Eurovision’da kazandığı kristal mikrofonu drone alınması için sattı

Bu yıl İtalya’da 66’ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Ukraynalı Kaluş Orkestra, ödülünü işgal altındaki ülkelerinin ordusuna drone alınması için sattı.

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İki hafta önceki finalde ‘Stefania’ adlı şarkısıyla 631 puan alarak birinci seçilen orkestraya verilen kristal mikrofon Facebook’taki açık artırmada 900 bin dolara (14,7 milyon lira) alıcı buldu. Ukraynalı TV sunucusu Serhiy Pirtula, mikrofondan elde edilen parayla üç adet drone alınacağını söyledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki, savaşta yaralananlara tıbbi destek için destek toplanan konserde de sahneye çıkan grubun üyelerinden Oleh Psiuk, Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 4 bin 31 sivilin öldüğünü, 4 bin 735 kişinin de yaralandığını belirterek kendilerini dinleyen kalabalıktan ‘savaşa alışmamalarını’ istemişti.

24 Şubat’ta Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da 14 milyonu aşkın kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.