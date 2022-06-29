Zelenski’nin başkanlık ofisinde bir Hollywood yıldızı

Savaşın belgeselini çeken ABD’li oyuncu Sean Penn (61), Rusya’nın işgalinden sonra ikinci kez Ukrayna’ya gitti. Penn, dün başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle görüştü.

Fotoğraf: Ukrayna devlet başkanı ofisi

İşgalin başladığı 24 Şubat’ta Ukrayna’ya giden Penn’in ikinci ziyareti sırasında belgeselle ilgili Zelenski’yle görüştüğü toplantıdan görüntüler devlet başkanlığı ofisi tarafından paylaşıldı.

Paylaşılan videoda, Zelenski ünlü oyuncuyla İngilizce konuşarak, ”Yeniden buluşmak güzel. Hoşgeldin” diyor.

Zelenski, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili, henüz savaş çıkmadan, geçen yıl sonunda çekimine başladığı belgeselle ilgili görüştüğü Penn’in ziyaretinin ardından Telegram hesabından şunları yazdı: ”İşgalin ilk gününden itibaren Kiev’deydi. Rusya’nın saldırgan tavrını gözleriyle gördü. Onun çektiği film sayesinde tüm dünya savaşla ilgili gerçekleri görecek. Sean, devletimiz ve halkımıza verdiğin destek için teşekkür ederim.”

Penn, geçen yıl kasım ayında kask ve kurşun geçirmez yelekle Ukrayna-Rusya sınırında konuşlanan askerlerle görüşürken görüntülenmişti. İşgal başlayınca Ukrayna’dan Polonya’ya göçenlere yardım eden isimler arasındaydı.

Ay başında Penn’in kurduğu sivil toplum kuruluşu CORE tarafından düzenlenen gecede Zelenski konuşma yapmış, Ukrayna’ya destek için bağış toplanmıştı.

Penn, henüz adı belirlenmeyen belgeseli ABD-Kanadalı yayın kuruluşu Vice Studios için çekiyor.