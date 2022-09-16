Zelenski: Rusya’dan geri alınan İzyum’da toplu mezar bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaklaşık bir hafta önce Rusya güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum’da toplu mezar bulunduğunu bildirdi.

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Zelenski, sosyal medya hesabındaki açıklamada, “Harkiv bölgesindeki İzyum’da bir toplu mezar yeri bulundu. Gerekli incelemeler sürüyor. Yarın çok ve daha net bilgiler olacak” dedi.

Uluslararası ve Ukraynalı gazetecilerin bugün İzyum’a gideceğini aktaran devlet başkanı, şunları dedi: “Dünyanın neler olduğunu ve Rus işgalinin nelere yol açtığını görmesini istiyoruz. Önce Buça, sonra Mariupol, şimdi de İzyum. Rusya her yerde ölüm bırakıyor. Bundan sorumlu tutulmalılar.”

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabındaki açıklamada, toplu mezarda 440 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.