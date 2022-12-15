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Yaramazlara biraz batar!

Zelenski: Rusya, Donbas’ta şehirleri yok ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki şehirlerde ağır yıkımların meydana geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla ulusa seslendi.


Rus ordusunun ülkesine karşı saldırı eylemlerinin sürdüğünü ifade eden Zelenski, sabah erken saatlerinde Kiev bölgesinde 13 adet İran yapımı insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini aktardı.

Zelenski, cephe hattında ağır çatışmaların sürdüğünü belirterek, Rus güçlerinin cephe hattındaki yerleşim yerlerini yıkmaya devam ettiğini savundu.

Başkan Zelenski, “Rusya, Mariupol gibi, Volnovaha gibi, Bahmut gibi Donbas’ta da şehri yok ediyor” dedi.

Rus kuvvetlerinin bugün Herson şehrine yönelik de saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenski, saldırılar sonucu 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Rus tarafıyla bugün yapılan bir esir takasıyla 64 Ukraynalı askerin daha serbest kaldığını dile getiren Zelenski, “Hala Rusya’da tutuklu bulunan her Ukraynalı erkek ve kadının serbest bırakılması ve evlerine dönmeleri için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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