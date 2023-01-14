Zelenski: Bahmut ve Soledar için mücadele devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğü Soledar ve Bahmut şehirlerini Rus ordusundan korumak için mücadele vermeye devam ettiklerini belirtti.

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Zelenski Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Ukrayna’da iki ordu arasında en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk ve Luhansk bölgesindeki şehirler için mücadele verdiklerini aktaran Zelenski şunları söyledi: “Donetsk bölgesi için zorlu mücadele devam ediyor. Bahmut ve Soledar için, Kreminna (Luhansk bölgesinde) için, ülkemizin doğusundaki diğer kasaba ve köyler için mücadele devam ediyor. Düşman en kalabalık kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmış olsa da askerlerimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tüm savunma ve güvenlik güçleri devleti koruyor.”

Rusya’nın Soledar iddiası yalanlandı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk’teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy ise, Rusya’nın Donetsk’teki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını belirterek “Şehirde çatışmalar sürüyor” demişti.