Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ordusunun 5 Aralık’ta Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine yönelik fırlattığı 70 füzeden çoğunun Ukrayna güçlerince imha edildiğini duyurdu.

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Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek Rusya güçlerinin ülkesine tekrar füze saldırıları düzenlediğini belirtti.

AA’nın haberine göre Rus kuvvetlerinin 5 Aralık’ta 70 füzeyle Ukrayna’ya saldırdığını anlatan Zelenski, “70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü. X-101 tipi ve diğer füzeler” dedi.

Zelenski, ortak ülkelerin Ukrayna tarafında verdiği hava savunma sistemlerinin etkili bir şekilde çalıştığını ama bunun yeterli olmadığını, daha çok benzer sisteme ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, şöyle devam etti: “Ancak ne yazık ki hava sahamızda henüz tam güvenlik sağlayamıyoruz. Birkaç isabet oldu. Maalesef mağdurlar var. Bu saat itibarıyla bugün Rus saldırılarında dört kişi yaşamını yitirdi.”

Rusya saldırıları nedeniyle ülkesinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü söyleyen Zelenski, Kiev olmak üzere birçok bölgede acil durum elektrik kesintilerinin olduğunu kaydetti.