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Yaramazlara biraz batar!

Zeki Uzundurukan: TFF, Tahkim Kurulu ve PFDK’daki bazı hukukçularla yolunu ayırmalı


Tahkim Kurulu, TFF ve MHK’nin almış olduğu 13 hakemle ilgili kararı adeta hiçe sayarak bozdu. Yani Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin görevlerine iadesine karar verildi. Hep söyledim, yineleyeyim. TFF; Tahkim Kurulu ve PFDK’nın içindeki bazı hukukçularla yollarını derhal ayırmalı.

Zeki Uzundurukan’ın yazısı


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