Zeki Gül: Sağlıksız yeni nesil

Yirmi bir yaş altı nesil, sırf bu ülkede ve kesintisiz AKP iktidarında doğup büyüdükleri için, tercih edilmiş sağlık politikalarının vebalini ileriki yıllarda canları, sağlıkları ile ödeyecekler. AKP kuşağında doğanlar bir önceki nesilden daha fazla kör, daha fazla bacaksız, daha fazla diyaliz makinesine bağlı, daha fazla felç, daha fazla ve daha erken yaşta kalp hastası, hipertansiyon mağduru olacaklar. Diyabet ve obezite Türkiye prevalans artışının özeti bu.

Seçim sathında hükümet eyleyenlerin yapıp ettikleri ile övünmesi bizim coğrafyanın kaderi mi? Oysa özür bir erdemdir. 18 Kasım 2002’den bu yana süregelen yirmi yılı aşkın AKP iktidarının yarattığı sağlıksız geleceği onarmak hiç de kolay olmayacak.

Zeki Gül’ün yazısı