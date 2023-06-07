Zeki Gül: ‘Mucize diyet’ten geçilmiyor sosyal medya! 

Heredot Tarihi’nde şimdiki İran’a dair bir anekdot aktarılır. O dönemlerde şifa bulunamayan hastalar yatağı ile sokakta tutulur, gelen geçenler deneyimlerini aktarırlarmış. Günümüzde sokağın yerini televizyonlar ve sosyal medya aldı. Hele bir de bahis sağlık ise anlatan anlatana…

‘Mucize diyet’ten geçilmiyor sosyal medya! Beslenme ve Diyetisyenlik Derneğinin de ifade ettiği üzere “Beslenme bir ilgi alanı değil, bilim dalıdır.” Ne acı ki beslenme konusunda eğitim almamış kişiler ekranlardan eksik olmuyor. Bir de sağlıklı yaşam koçluğu var ki sormayın. Bir aylık eğitimle sağlıksızlık yaymaktalar.

Beslenme ve diyetisyenliği, sağlıklı kalmanın değil de adeta formda kalmanın yani estetik kaygıların ihtiyaç alanı olarak topluma belletmek, şişmanlık ve şeker hastalığı ile hipertansiyona daraltmak, bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. Obezite, estetik kaygı olmanın çok ötesinde bir olası metabolik hastalıklar toplamıdır.

Dünyada şeker hastalığını en hızlı arttığı ülkeler arasında olup şişmanlıkta Avrupa’da ilk sıraya yerleşen bir ülke olduğumuzu ve her ikisinin on bir farklı metabolik hastalığın davetkarı olduğunu unutmayalım.

Zeki Gül’ün yazısı