Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Savcılık, ölümlü kazaya karışan ve tutuksuz yargılanan Zehra Kınık’ın 15 yıla kadar hapsini istedi.

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Eski Kızılay başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık hakkında savcılık mütalaasını açıkladı.

DHA’nın aktardığına göre savcılık, Kınık’ın ve Yavuz Selim Öztürk’ün kural ihlali yaptığını, Öztürk’ün kaskının takılı olmadığını ve A1 sürücü ehliyeti bulunduğunu, Batın Barlasçeki’nin kaskının olmadığını, B sınıfı sürücü belgesinin bulunduğunu, olay sırasında da sürücülerin alkolsüz olduğunu kaydetti.

Savcılık, Kınık hakkında ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Ne olmuştu?

9 Temmuz 2024’te İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobille 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hastanede ölmüştü. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaza tespit raporunda Demir ve motosiklet sürücüsü yüzde 50’şer kusurlu bulunmuştu.

Demir’in ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçlarından iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, Barlasçeki’nin ailesinin avukatının talebiyle kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Raporda ‘ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemediği’ gerekçesiyle kazaya neden olduğu belirtilen Demir, yüzde 100 kusurlu bulunmuştu.

Daha sonra mahkemenin isteğiyle iki uzman ikinci bir bilirkişi raporu hazırlamış, bu raporda Demir’in kazada asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Dosya son olarak Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmişti.

ANKA‘nın haberine göre Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı bilirkişi raporu tamamlanarak dava dosyasına girmiş, Demir ‘dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmek’ten ‘asli kusurlu’ bulunmuştu. Ayrıca Demir’in geçiş hakkını motosiklete vermesi gerektiği belirtilmişti.