Bilirkişi, Kerem Kınık’ın tutuksuz yargılanan kızını ‘asli kusurlu’ buldu

Bilirkişi, motosikletli gence çarparak bir kişinin ölümüne neden olan ancak tutuksuz yargılanan eski Kızılay başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir’i ‘asli kusurlu’ buldu.

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Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay 9 Temmuz’da yaşanmış, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe’de Baki Sokak’tan, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk’le kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünışık yaralanmıştı.

Bir gün gözaltında kaldı, serbest kaldı

Kazadan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; hazırlanan ilk bilirkişi raporunda ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçmişti.

İlk duruşmada adli kontrol kaldırıldı

‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla iki yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Kınık’ın yargılaması İstanbul Anadolu Adliyesi 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

İlk duruşmada hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırılan Kınık, adliye koridorlarında mağdur yakınlarının tepkileriyle karşılaşmıştı.

Bilirkişi: Zehra Kınık Demir asli kusurlu

ANKA‘nın haberine göre mahkemenin istemi üzerine iki uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kamera görüntülerine dayanarak kazanın oluş şekli anlatıldı.

Rapora göre Kınık ‘2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/c,d, Madde 57/a,b-5, Madde 84/h ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/c,d, Madde 109/a, Madde 109/b-5, Madde 157/a-8, Madde 157/b bentlerinde açıklanan hükümler gereği trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde asli kusurlu’.

Raporda ayrıca motosikletli Öztürk’le, ölen Barlasçeki kasksız yolculuk yaptığı için tali kusurlu, yaralanan iki yayanınsa kusursuz olduğu belirtildi.