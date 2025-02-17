Adli Tıp da Kerem Kınık'ın kızını 'asli kusurlu' buldu

Otomobiliyle çarptığı motosikletteki çocuğun ölümüne neden olan eski Kızılay başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.

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9 Temmuz 2024’te İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobille 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hastanede ölmüştü. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaza tespit raporunda Demir ve motosiklet sürücüsü yüzde 50’şer kusurlu bulunmuştu.

Demir’in ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçlarından iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, Barlasçeki’nin ailesinin avukatının talebiyle kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Raporda ‘ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemediği’ gerekçesiyle kazaya neden olduğu belirtilen Demir, yüzde 100 kusurlu bulunmuştu.

Daha sonra mahkemenin isteğiyle iki uzman ikinci bir bilirkişi raporu hazırlamış, bu raporda Demir’in kazada asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Dosya son olarak Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmişti.

Adli Tıp Kurumu ‘asli kusurlu’ dedi

ANKA‘nın haberine göre Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı bilirkişi raporu tamamlanarak dava dosyasına girdi.

Raporda Demir’in geçiş hakkını motosiklete vermesi gerektiği belirtildi. Demir, olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekten ‘asli kusurlu’ bulundu

“Sanık sürücü Fatıma Zehra Kınık Demir, sevk ve idaresindeki otomobille olay yeri kavşaktan geçişini kendisine hitaben bulunan ‘Dur’ trafik işaret levhasını dikkate alarak durup tek yönlü iki şeritli olan yolda araçların seyir durumlarını yeteri kadar kontrol ettikten sonra yapması, ilk geçiş hakkını seyir istikametine göre kavşak kolunun sol tarafından gelen ve seyrine düz devam etmek isteyen müşteki sürücü idaresindeki motosiklete vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek müşteki sürücü idaresindeki motosiklete çarptığı ve akabinde gerçekleşen olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle asli kusurludur.”

Kazada yaşamını yitiren Barlasçeki ise kasksız yolculuk yapması nedeniyle kendi ölümünde alt düzeyde tali (ikincil) kusurlu bulundu.