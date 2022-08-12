Zafer Arapkirli: Üç ‘y’ ile mücadele için geldiniz, üçüne de tavan yaptırdınız

Sıkça başlarına kakıyoruz.

Ama hak ettikleri, hatta sonuna kadar hak ettikleri için kakıyoruz.

“Üç Y ile mücadele edeceğiz diye geldiniz. Üçüne de, (en hafif tabirle) cılkını çıkarana kadar tavan yaptırdınız” diyoruz ya. Ondan söz ediyorum.

1. Yolsuzluk.

2. Yoksulluk.

3. Yasaklar.

Birincisinde, dünyanın en üst sırasına tırmandık sayelerinde. En başta da trilyonluk ihaleler söz konusu olduğunda, maaşallah dünya rekorları kırdılar. Uluslararası verilere bakıldığında, bazı “fevkalâde müsamahaya mazhar” şirketlerimiz ve müteahhitlerimiz, “en fazla kamu ihalesi alan”lar listesinde en üst sıralara fırladı. Tipik bir “Parti Devleti” uygulaması örneği sergileyerek, partiye yanaşan, partiye bağış (en kibar ifade bunu bulabildim) yapan, partinin mühim kademelerine damat ya da gelin olabilen insanların kaptığı işlerin parasal büyüklüğü ile bırakınız ülke borçlarının ödenmesini, birkaç ülke “sıfırdan” kurulabilirdi.

Zafer Arapkirli’nin yazısı