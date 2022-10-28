Zafer Arapkirli: ‘Hırçın çekilme harekatını’ herkes iyi okumalı

Daha 2015 Haziran seçiminden başlayarak, hileli 2017 Nisan (rejim değişikliği) referandumu ile devam ederek ve 2019 Mart ve Haziran yerel seçimlerde ağır bir yenilgi tadarak iktidarı kaybedeceklerini anlayan rejim temsilcileri, artık “vuruşa vuruşa ve en azından karşıtlarına ağır darbeler indirerek” çekilmeyi tercih etmiş görünmektedir.

Bunu niyeti belki de kısmen gizlemek için bugün açıklayacakları “Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi”nde bir takım şirinliklere, “kapsayıcı görünme numaralarına” başvuracakları kesindir. Hatta, bu “lansman toplantısına” karşı cenahta gördükleri medyadan bazı isimleri davet etme oyununa bile başvurmuşlar (ne mutlu ki büyük oranda geri tepti) ve sahte bir “şirinlik gösterisine” bile başvurmuşlardır.

Kimse bunları yememeli ve bu “hırçın çekilme harekatını” herkes iyi okumalıdır.

Zafer Arapkirli’nin yazısı