Zack Snyder’ın yeni bilim kurgu filmi ‘Rebel Moon’dan fragman

‘300’, ‘Çelik Adam’ ve ‘Ölüler Ordusu’ filmlerinin yaratıcısı Zack Snyder’ın yeni bilim kurgu serisinin ilk filmi ‘Rebel Moon: Part One: A Child of Fire’dan yeni fragman yayınlandı.

Fotoğraflar: Netflix

Zack Snyder’ın Lucasfilm’e sunduğu karanlık bir ‘Star Wars’ projesi olarak başlayan film, evrene kabul edilmeyince bağımsız bir film olarak ortaya çıktı.

Snyder’in sunarken 20 yıldır emek verdiğini söylediği bu bilim kurgu filminden yeni bir fragman yayınlandı.

Öte yandan Snyder, Rebel Moon’un Netflix zombi filmi serisi ‘Army of the Dead’ ile aynı sinematik evreni paylaştığını açıkladı.

REBEL MOON. Sofia Boutella stars as Kora, the reluctant hero from a peaceful colony who is about to find she’s her people’s last hope, in Zack Snyder’s REBEL MOON. Cr. Clay Enos/Netflix © 2023

Oyuncu kadrosunda Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Jena Malone, Staz Nair, Doona Bae, Stuart Martin, Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman, Alfonso Herrera, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Rhian Rees ve Anthony Hopkins gibi isimlerin yer aldığı film, farklı dünyalardan gelen ama aynı kefaret ve intikam duygularını paylaşan yabancılar, isyancılar, köylüler ve savaş yetimlerinden oluşan bir ekibin karanlık günlerini anlatacak.

İsyancı lider Kora’nın baskıcı Ana Dünya hükümetine karşı verdiği gezegenler arası kurtuluş savaşını izleyiciye aktaracak olan serinin ilk filmi 22 Aralık 2023’te, ikincisi ise 19 Nisan 2024’te tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te gösterime girecek.

Film hakkında

Galaksinin uzak bir ucundaki bir aya inen gizemli yabancı Kora (Sofia Boutella), köylüler arasına karışarak huzurlu bir hayata başlar. Ancak, acımasız Hükümdar Balisarius (Fra Fee) ve onun yardımcısı Amiral Noble’nın (Ed Skrein); köylülerin ürünlerini Ana Dünya’ya karşı duran isyankar topluluk Bloodaxes (Cleopatra Coleman ve Ray Fisher)’a sattığını fark edince Kora, köylüler için hayatta kalmanın tek umudu hâline gelir. Kora’nın Ana Dünya’ya karşı giriştiği bu imkansız direnişte kendisiyle birlikte mücadele edecek eğitimli savaşçılar bulması gerekmektedir.