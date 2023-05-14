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Yaramazlara biraz batar!

Yüzüklerin Efendisi’nin ‘Frodo’sundan seçim mesajı

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisinde ‘Frodo Baggins’ karakterine hayat veren Elijah Wood, Türkiye’deki seçimlere ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye’de bugün milyonlarca seçmen cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti.


17.00 itibariyle açılmaya başlayan sandıkların sayımı devam ederken, yurttaşların heyecanlı bekleyişi de sürüyor.

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisinin başrol oyuncusu ABD’li Elijah Wood, Türkiye’deki seçimlere ilişkin Twitter hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı:

“Haydi Türkiye! Yeni bir geleceğin eşiğindesin”

Seçim 2023

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